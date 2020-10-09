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جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول

جامعة الجوف تعلن آلية الاختبارات الفصلية حضورياً للفصل الدراسي الأول
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الجوف عن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات حضورياً للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ .
وتضمنت آلية الاختبارات أن يكون توزيع الاختبارات الفصلية على أربعة أسابيع كحد أدنى بدءاً من الأسبوع السابع، ويحق للكلية جدولة اختباراتها خلال ستة أسابيع حسب طبيعة كل كلية ، وتوزع المقررات في الخطة الدراسية على الأسابيع المحددة بحيث لا يتجاوز حضور الطلبة لكل يوم عن 20% من عدد الطلبة الإجمالي بكل كلية ، ويراعى توزيع اختبارات كل يوم على فترات كامل اليوم الدراسي وعدم حضور أكثر من 5% من طلبة الكلية لكل فترة اختبار ، كما أن اختبارات مقررات متطلبات الجامعة سوف توضع لها خطة مفصلة، بحيث يتم عقد بعضها إلكترونياً (حضورياً) بالجامعة أو عن بُعد، ويتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقاً بعد التنسيق مع الكليات المعنية ، وأن تحدد الطاقة الاستيعابية لكل قاعة بما لا يتجاوز نصف طاقتها، ويتم توزيع الاختبار لأكثر من مجموعة إن كانت الشعبة بها أكثر من هذا العدد ، إضافة إلى الالتزام بتعقيم جميع القاعات الدراسية بعد نهاية كل اختبار، وعدم إجراء الاختبار بأي قاعة دراسية إلا بعد تعقيمها، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، وأن تعتمد اللجان التنفيذية بكل كلية جدولة الاختبارات وترفع تقرير بجدولة الاختبارات والأعداد المتوقعة لكل فترة لرئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا.

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