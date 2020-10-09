الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

قطعوا لسانه وفقأوا عينيه.. مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة بحق أسير

قطعوا لسانه وفقأوا عينيه.. مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة بحق أسير
0

تواصل – وكالات :

ارتكبت ميليشيا الحوثي، جريمة بشعة بحق أحد الأسرى من أفراد الجيش اليمني حيث قامت بإعدامه والتمثيل بجثته بطريقة بشعة.

وذكرت مصادر بحسب “العربية نت”، إن مسلحي ميليشيا الحوثي أقدموا على تصفية الجندي عزام صيفان ‏الذي وقع أسيراً في قبضة مقاتليها بعد محاصرته في جبهة “نجد المجمعة” بمحافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أنه بعد تسليم جثمان الأسير بعملية تبادل في الآونة الأخيرة شوهدت عليه آثار تمثيل بشعة منها “قطع اللسان والأنف واقتلاع الأذنين، وفقء العينين، وشوهوا وجهه، وبقية جسمه، وكسروا أصابع يديه”.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات كسرت رقبة الأسير، وأحرقت وجهه بالأسيد، تم ثقبت صدره، وانتزعت قلبه، ثم كسرت إحدى ساقيه”.

مواد ذات صلة

اعتراض مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو المملكة

اعتراض مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو المملكة

التحالف : اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ بالقرب من الصليف

التحالف : اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ بالقرب من الصليف

مصادر: بدء تسرب النفط من خزان «صافر» قبالة السواحل اليمنية

مصادر: بدء تسرب النفط من خزان «صافر» قبالة السواحل اليمنية

قتلوا الأب واثنين من أبنائه.. جريمة حوثية جديدة تحول حياة أسرة يمنية إلى مأساة

قتلوا الأب واثنين من أبنائه.. جريمة حوثية جديدة تحول حياة أسرة يمنية إلى مأساة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>