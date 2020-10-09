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«جوجل» تحذف أكثر من 240 تطبيق «أندرويد» وتنصح المستخدمين بسرعة التخلص منها

«جوجل» تحذف أكثر من 240 تطبيق «أندرويد» وتنصح المستخدمين بسرعة التخلص منها
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تواصل – وكالات :

انتشر تحذير جديد بعد أن أزالت غوغل أكثر من 240 تطبيق “أندرويد” مخالفة لقواعدها الصارمة.

ويأتي التحذير هذه المرة عبر فريق الأمن في White Ops، الذي اكتشف أكثر من 240 تطبيقا يمطر المستخدمين بإعلانات متطفلة وغير مرغوب فيها.

وقد لا يبدو هذا خطيرا، ولكن التطبيقات انتهكت قواعد غوغل الصارمة من خلال عرض الإعلانات، التي تعتبر خارج السياق. حتى أن البعض تمكن من الاستيلاء على الشاشة الكاملة للهاتف الذكي للمستخدمين ، وفقاً لموقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة إكسبريس .

وأطلقت White Ops على هذا التحقيق اسم “RAINBOWMIX” مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، التي جمعت أكثر من 14 مليون عملية تنزيل، وفي ذروتها كان لديها أكثر من 15 مليون ظهور للإعلان يوميا.

والتطبيقات كانت في الغالب مقنعة على أنها ألعاب منخفضة الجودة، قادرة على تجاوز الأمان باستخدام تكتيك يسمى الحزم ، كما توضح White Ops، أن “الخلل هو برنامج يوفر القليل من المساحة ويخفي الحمولة النهائية”.

والآن، حُظرت جميع التطبيقات المخالفة بواسطة غوغل، ما يعني أنه لا يمكن تنزيلها على أجهزة جديدة.

ويمكن العثور على القائمة الكاملة للتطبيقاتهنا.

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