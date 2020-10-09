جموع غفيرة تشيع جثمان الشيخ “محمد علي آدم الإثيوبي” بمكة (فيديو)

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شيعت جموع غفيرة ، مساء أمس ، جثمان الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي ، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ75 عامًا بمكة المكرمة.

وقضى الشيخ الإثيوبي رحلة طويلة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والتدريس بالمسجد الحرام إلى جانب تأليف أكثر من 50 كتابًا في مختلف العلوم الإسلامية.

ولد الشيخ الإثيوبي في أحد أرياف إثيوبيا عام 1946، وحفظ القرآن الكريم على يد والده، قبل أن يكمل تعليمه الشرعي على يد أبرز رجال الدين الإسلامي في إثيوبيا، ليصبح بعدها مدرسًا هناك لمدة 4 سنوات.

وفي العام 1981، انتقل الشيخ الإثيوبي إلى مكة المكرمة واستقر فيها حتى وفاته يوم أمس ، حيث درس في بداية قدومه في معهد الحرم المكي، قبل أن يتم تعيينه مدرسًا في دار الحديث الخيرية.