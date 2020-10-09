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«الطيران المدني» تصدر الدليل الإرشادي للمسافر وتوضح الإجراءات الاحترازية

«الطيران المدني» تصدر الدليل الإرشادي للمسافر وتوضح الإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير :

أصدرت هيئة الطيران المدني ، الدليل الإرشادي للمسافر ، والذي يحتوي مجموعة من الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة .

وأكدت الهيئة ، أنه يُمنع من السفر من لا يلتزم بالإفصاح الطبي والإبلاغ عن أي من أعراض كورونا خلال مرحلة الحجز، كما تمنع الاشتراطات سفر من لا يحضرون إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

وتشترط الهيئة تقديم غير السعوديين ممن تكون أعمارهم أكثر من 8 سنوات وثيقة فحص رسمية من جهة معتمدة تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تشترط الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة سواء للسعوديين أو غير السعوديين.

وأوضحت أنه سوف تتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل المسافرين.

وبشأن استعدادات المطارات، أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تم توفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات الـ26 في المملكة، وإلزام جميع العاملين والطواقم الجوية بالفحص الطبي وتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، بالإضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر.

للإطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط التالي :هنا

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