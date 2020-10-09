«المنافسة» تغرم شركة مشروبات غازية شهيرة 10 ملايين ريال

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نشرت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الجمعة ، حكم مخالفة نظام المنافسة، الصادر بحق شركة “بيبسيكو سيرفسز إل إل سي” التي تعمل في مجال المشروبات الغازية، موضحة سبب إصدار هذا الحكم.

وأفادت الهيئة بصدور حكم يقضي بتغريم الشركة 10 ملايين ريال، بسبب ارتكابها لمخالفتين؛ أولهما إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة، أما الثانية فتتمثل في تنسيق تقسيم الأسواق بين المعبئين.

ونوهت الهيئة بأن الشركة قدمت تظلمًا من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجتيها الأولى والاستئناف إلى تأييد قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، الذي يقضي بثبوت ارتكابها للمخالفتين ومعاقبة المنشأة بغرامة قدرها 5 ملايين ريال عن كل مخالفة.