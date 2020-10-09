الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المنافسة» تغرم شركة مشروبات غازية شهيرة 10 ملايين ريال

«المنافسة» تغرم شركة مشروبات غازية شهيرة 10 ملايين ريال
0

تواصل – فريق التحرير :

نشرت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الجمعة ، حكم مخالفة نظام المنافسة، الصادر بحق شركة “بيبسيكو سيرفسز إل إل سي” التي تعمل في مجال المشروبات الغازية، موضحة سبب إصدار هذا الحكم.

وأفادت الهيئة بصدور حكم يقضي بتغريم الشركة 10 ملايين ريال، بسبب ارتكابها لمخالفتين؛ أولهما إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة، أما الثانية فتتمثل في تنسيق تقسيم الأسواق بين المعبئين.

ونوهت الهيئة بأن الشركة قدمت تظلمًا من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجتيها الأولى والاستئناف إلى تأييد قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، الذي يقضي بثبوت ارتكابها للمخالفتين ومعاقبة المنشأة بغرامة قدرها 5 ملايين ريال عن كل مخالفة.

مواد ذات صلة

«المرور»: عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها مخالفة.. وهذه قيمة الغرامة

«المرور»: عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها مخالفة.. وهذه قيمة الغرامة

«المرور»: عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية مخالفة غرامتها تصل إلى 2000 ريال

«المرور»: عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية مخالفة غرامتها تصل إلى 2000 ريال

«المرور» يحذر أصحاب «الإبل السائبة»: غرامة تصل لـ10 آلاف ريال في هذه الحالة

«المرور» يحذر أصحاب «الإبل السائبة»: غرامة تصل لـ10 آلاف ريال في هذه الحالة

«التجارة» تشهّر بمواطن ومواطنة تسترا على مقيم لمزاولة أنشطة المقاولات في جدة

«التجارة» تشهّر بمواطن ومواطنة تسترا على مقيم لمزاولة أنشطة المقاولات في جدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة