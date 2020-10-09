الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيش خلاله فيروس كورونا على جلد الإنسان

خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيش خلاله فيروس كورونا على جلد الإنسان
0

تواصل – وكالات :

أفاد بحث علمي جديد ، بأن فيروس كورونا يستطيع العيش على جلد الإنسان لفترة تقدر بأكثر من 4 أضعاف المدة الزمنية، التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا، الأمر الذي يُظهر أهمية غسل اليدين باستمرار لمكافحة الفيروس المستجد.

وأُجري البحث باستخدام عينات جلدية أخذت من أشخاص بعد يوم واحد من وفاتهم ، بحسب العربية نت

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة “كيوتو بيرفيكشوال” اليابانية إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقة، لأنه يعاني من “تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى” .

ولاحظ الباحثون أن الفيروس المستجد يعيش على الجلد لمدة 9 ساعات، مقارنة بنحو ساعتين فقط للفيروس المسبب للإنفلونزا.

وفي حالة وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن للفيروس المستجد أن عيش لمدة 11 ساعة، حسب الدراسة التي نشرت حديثاً في “أوكسفورد أكاديميك” Oxford Academic.

وما لاحظه الباحثون أيضا هو أن المُعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس في غضون 15 ثانية.

ومع ذلك، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 60% من الكحول كافية لقتل الفيروس، لكن خيارها الأول الذي توصي به للقضاء على الفيروس، هو غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 407 إصابات جديدة و513 حالة تعافي و24 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 407 إصابات جديدة و513 حالة تعافي و24 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 421 إصابة جديدة و561 حالة تعافي و25 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 421 إصابة جديدة و561 حالة تعافي و25 وفاة

خبراء يكشفون مدى إمكانية انتقال «كورونا» عبر نظام التدفئة في الشتاء

خبراء يكشفون مدى إمكانية انتقال «كورونا» عبر نظام التدفئة في الشتاء

بالفيديو.. «متحدث الصحة»: لبس الكمامة منذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية من «كورونا»

بالفيديو.. «متحدث الصحة»: لبس الكمامة منذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية من «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>