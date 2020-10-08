أول تعليق من «متحدث التدريب التقني» حول تأخر بدء الدراسة في الكليات التقنية (فيديو)

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رد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي على تأخر بدء الدراسة في الكليات التقنية العالمية، بعدما أبدى عدد من المتدربين والمتدربات تخوفهم من تأخر تخرجهم بسبب ذلك.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المؤسسة تقدر قلق المتدربين والمتدربات من تأخير بدء العملية التدريبية، وأنها حريصة على مستقبلهم.

وبين أن التأخير حدث في عدد بسيط من الكليات وسببه ارتباط العقود بجهات دولية خارج المملكة.

وأضاف أن المؤسسة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتشغيل الكليات في وقت قريب، وسيتم تعويض المتدربين والمتدربات عن فترة التأخير.

وكشف أن عدد المتدربين كبير بالفعل، لأن المؤسسة لديها أكثر من 200 معهد، والكليات التقنية العالمية تمثل نموذجاً بسيطاً من برامج المؤسسة.