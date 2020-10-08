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وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. إعادة فتح مكتبة الحرم المكي في هذا الموعد

وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. إعادة فتح مكتبة الحرم المكي في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

بعد 8 أشهر من إيقاف استقبال الزوار في مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تفتح المكتبة أبوابها في غرة ربيع الأول القادم.

ووفقاً لـ” العربية. نت” فإن إعادة فتح المكتبة سيتم بعد استكمال عملية تعقيم كافة محتويات المكتبة وأروقتها، ووضع الملصقات الإرشادية التي تراعي التباعد بين الزوار.

وزُودت المكتبة بعدد من الخدمات للمحافظة على سلامة الزوار، من بينها أجهزة لتعقيم وقياس درجة الحرارة، ومركز لتعقيم ومعالجة المخطوطات وترميمها على أن يتم استقبال 30 زائراً في الساعة.

ويأتي ذلك تزامناً مع عودة العمرة تدريجيا، وضمن الطاقة الاستيعابية والإجراءات الاحترازية التي تطبقها، حسب توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بفتح مرافق الرئاسة العامة واستقبالها للزوار.

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