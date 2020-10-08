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«متحدث التعليم الجامعي»: استمرار التعليم عن بعد في الجامعات للمقررات النظرية (فيديو)

«متحدث التعليم الجامعي»: استمرار التعليم عن بعد في الجامعات للمقررات النظرية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن العملية التعليمية ستستمر في الجامعات “عن بعد” لكافة المقررات النظرية ، وحضوريًّا للمقررات العملية.

وقال الأحمري في تصريحات للإخبارية، مساء اليوم الخميس، إن الوزارة حققت الأهداف المرحلية للتعليم عن بُعد في الفترة الماضية، وأن اللجان التي شكلتها تعمل على مستوى الكليات، لتقييم الوضع لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام.

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