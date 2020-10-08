«التعليم» توضح آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول

تواصل– فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم إن آلية الاختبارات الدراسية ستعلن خلال أيام، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، عن صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بعد في المدة المتبقية من الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن قرار المقام السامي جاء بعد تقييم اللجنتين المشكلتين من التعليم العام والتعليم الجامعي لوضع التعليم في الأسابيع السابقة وما توصلتا إليه من توصيات بكفاءة منصات التعليم عن بعد.

وأكدت الوزارة أن دعم القيادة وحرصها على استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في ظل جائحة فيروس كورونا، كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد.

وأوضحت أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام.