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واحة الأحساء تدخل موسوعة «غينيس» بصفتها «أكبر واحة نخيل في العالم»

واحة الأحساء تدخل موسوعة «غينيس» بصفتها «أكبر واحة نخيل في العالم»
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تواصل – واس:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بتسجيل واحة الأحساء ” أكبر واحة نخيل في العالم”، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وثمّن سموه ما قدمته القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتنمية وتطوير واحة الأحساء ، وتعزيز البنية التحتية في الواحة ، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسة للباحثين عن التاريخ والحضارة العريقة ، بدعم ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يولي قطاع التراث والثقافة اهتماماً بالغاً ، ويحرص على إبراز المنطقة وما تزخر به من مواقع مميزة.

وأشاد سموه ، بجهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في حماية الكنوز التراثية في المملكة ، ونقلها إلى النطاق العالمي ، والتعريف بها ، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل لتنمية واحة الأحساء وتعزيز قدرات العاملين على حماية الواحة وتطويرها ، إضافة إلى أن المشروعات تتواصل لإبراز الوجه الحضاري المشرق للواحة والمنطقة ، بالتزامن مع مشروعات جودة الحياة ، وأنسنة المدن ، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو نائب المنطقة الشرقية ، على تقدير جهود جميع العاملين على تسجيل الواحة ، وإنجاز المشروعات التنموية فيها ، لافتاً الانتباه إلى أنّ كل الجهود هي محل تقدير واعتزاز ، وأن المسيرة تتواصل بدعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

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