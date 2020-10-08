الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات

وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.

وأوضحت جريدة “أم القرى” في عددها الجديد أن القرار صدر بناءً على توصية لجنة تكونت من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وستُنشر تفاصيل القرار في العدد القادم.

جدير بالذكر أن هذا التعديل يستهدف النظر الفوري في التبعيات المختلفة التي قد تلاحق المتورطين في الرشوة بعد انتهاء محكومياتهم، حيث كان النظر وفقا للنظام السابق يتم عن طريق مجلس الوزراء.

مواد ذات صلة

«التعليم» توضح آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول

«التعليم» توضح آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول

المملكة للأمم المتحدة: نستثمر في الرعاية الصحية والتعليم وطموحنا يعانق عنان السماء

المملكة للأمم المتحدة: نستثمر في الرعاية الصحية والتعليم وطموحنا يعانق عنان السماء

طالب ابتدائي يتحدى السرطان ويواصل تعليمه عبر منصة «مدرستي» (فيديو)

طالب ابتدائي يتحدى السرطان ويواصل تعليمه عبر منصة «مدرستي» (فيديو)

«الأحوال المدنية» تكشف عن أكثر الأسماء تسجيلاً للذكور والإناث خلال العام الماضي

«الأحوال المدنية» تكشف عن أكثر الأسماء تسجيلاً للذكور والإناث خلال العام الماضي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>