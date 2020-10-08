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دراسة : تناول عصير الفاكهة 3 مرات في الأسبوع يؤدى للإصابة بهذا المرض المزمن

دراسة : تناول عصير الفاكهة 3 مرات في الأسبوع يؤدى للإصابة بهذا المرض المزمن
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تواصل – فريق التحرير:

يصيب داء السكري الملايين من الأشخاص في العالم كل عام، ويعتبر النظام الغذائي الصحي أحد أهم العوامل التي تساعد على الوقاية من هذا الداء والتخفيف من أعراضه.
وينصح الخبراء، بتجنب العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في الإصابة بالسكري وتفاقم حالة المصابين به.
ومن بين المشروبات التي يُنصح بتجنب تناولها بكثرة هو عصير الفاكهة، إذا تشير الأبحاث إلى أن تناول عصير الفاكهة ثلاث مرات في الأسبوع قد يزيد فرصة الإصابة بخطر داء السكري بنسبة 8٪.
فعصير الفاكهة غني بالسعرات الحرارية والسكر ويفتقر إلى الألياف؛ كما أن لديه القدرة على إحداث ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، لذا تنصح جمعية التغذية البريطانية بتناول الفاكهة الكاملة باعتدال بدلاً من ذلك.
وجاء في تقرير الجمعية، أن تناول حصص صغيرة من الفاكهة أفضل للصحة. على سبيل المثال يقلل تناول حصص صغيرة من التوت الأزرق من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 26٪.
يذكر بأن الأطعمة المصنعة، يمكن أن تؤدي للإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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