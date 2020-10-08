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طالب ابتدائي يتحدى السرطان ويواصل تعليمه عبر منصة «مدرستي» (فيديو)

طالب ابتدائي يتحدى السرطان ويواصل تعليمه عبر منصة «مدرستي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدى الطالب طلال سلطان الشهراني ظروف مرضه بالسرطان وواصل تعليمه من السرير الأبيض في مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني بجدة.
وأوضح والد الطالب، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن ابنه يدرس في الصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس خميس مشيط، ويتابع الآن دروسه بهمة وعزيمة من سرير المرض عبر منصة مدرستي.
وأضاف أن المرض لم يقلل من المستوى التعليمي لابنه بسبب حرصه على واجباته وعزيمته وإصراره.
وأكد والد الطفل أن طلال حريص على حضور الدروس والتواصل مع زملائه حيث لم يستسلم لمرضه ويتخلف عن حضور الدروس التعليمية.

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