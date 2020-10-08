الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الوطنية للإسكان» تُطلق مشروع «نساج تاون» في ضاحية الجوان بالرياض

«الوطنية للإسكان» تُطلق مشروع «نساج تاون» في ضاحية الجوان بالرياض
0

تواصل – واس:

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الثانية لمشروع مرسية – “نساج تاون” بالرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفر690 فيلا سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلبي جميع احتياجات الأسرة السعودية، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية لمرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين عقاريين آخرين، ويقع شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان على امتداد طرق محورية رئيسة، ويمتد مشروع مرسية في مرحلته الثانية على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع ويوفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتسع لما يتجاوز 50 ألف نسمه، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء للوحدات في “نساج تاون” ما بين 277 – 281م2، بأسعار تنافسية وأقساط شهرية تصل إلى 2786 ريال.

ويقع “نساج تاون” ضمن ضاحية الجوان التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، بالإضافة إلى توفر مواقع للخدمات والمرافق العامة ومسطحات خضراء وحدائق، لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق، إضافة إلى أسعارها المناسبة لفئات المستحقين للدعم السكني.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل عليه الشركة الوطنية للإسكان، حيث تهتم بالتعاون مع شركائها من الشركات المتخصصة لتوفير المزيد من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” على مستوى مناطق المملكة، إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع “مرسية” في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

مواد ذات صلة

22 ألف مواطن تقدموا للإعفاء من «القيمة المضافة» عن المسكن

22 ألف مواطن تقدموا للإعفاء من «القيمة المضافة» عن المسكن

7 ملايين وحدة مستأجَرة بالمملكة.. 62% منهم أجانب

7 ملايين وحدة مستأجَرة بالمملكة.. 62% منهم أجانب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة