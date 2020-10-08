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عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران لعزل قطاعها المالي

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران لعزل قطاعها المالي
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تواصل – وكالات:

قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني اليوم الخميس، مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعلياً عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، الذي رفضه حلفاء أوربيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا، والصين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن الخطة الأمريكية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية، حتى الآن على طلب للتعقيب.

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