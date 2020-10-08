ساعات قليلة متبقية لتحديث بيانات منسوبي المساجد

تواصل – فريق التحرير:

شدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أهمية تحديث ورفع البيانات عبر بوابتها الإلكترونية لأكثر من 83 ألف من منسوبي المساجد (خطيب، إمام، مؤذن، وخادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والتي قد تتسبب في إيقاف الخدمات ومنها المكافأة الشهرية التي يتقاضاها منسوبو المساجد.

ولم يتبق سوى 12 ساعة لانتهاء المدة التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية في وقت سابق، وذلك في إطار رغبة الوزارة تقديم أفضل الممارسات والخدمات إلكترونياً مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقاً لـرؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية دعت عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن المستفيدون التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.