الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هدف» يطلق برنامج العمل الحر في النقل الموجه.. المزايا ورابط التقديم

«هدف» يطلق برنامج العمل الحر في النقل الموجه.. المزايا ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق برنامج العمل الحر في النقل الموجه، لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، لرفع نسبة التوطين وإيجاد فرص عمل.

وأوضح “هدف” أن البرنامج يهدف إلى توطين نشاط توجيه المركبات رفع كفاءته، حيث تستمر مدته 24 شهراً.

وأكد البرنامج أن من مزايا البرنامج أن يحصل المستفيدون على دعم شهري يصل إلى 2400 ريال، ودعم تحفيزي كلّ 6 أشهر بمبلغ 3 آلاف ريال.

ولمزيد من التفاصيل حول برنامج الدعم (أضغط هنا)، ولمعرفة طريقة التقديم (أضغط هنا)

 

مواد ذات صلة

رصد 11 شارعاً أقفلها مقاولون بمواد البناء في الطائف .. و«الأمانة» تتدخل

رصد 11 شارعاً أقفلها مقاولون بمواد البناء في الطائف .. و«الأمانة» تتدخل

«سكني» يكشف أعداد الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالرياض

«سكني» يكشف أعداد الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالرياض

«متحدث الحرمين» يوضح شرطاً مهماً لعودة الأطفال إلى الحرم المكي (فيديو)

«متحدث الحرمين» يوضح شرطاً مهماً لعودة الأطفال إلى الحرم المكي (فيديو)

وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية».. التفاصيل الكاملة

وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية».. التفاصيل الكاملة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>