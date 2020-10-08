«هدف» يطلق برنامج العمل الحر في النقل الموجه.. المزايا ورابط التقديم

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق برنامج العمل الحر في النقل الموجه، لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، لرفع نسبة التوطين وإيجاد فرص عمل.

وأوضح “هدف” أن البرنامج يهدف إلى توطين نشاط توجيه المركبات رفع كفاءته، حيث تستمر مدته 24 شهراً.

وأكد البرنامج أن من مزايا البرنامج أن يحصل المستفيدون على دعم شهري يصل إلى 2400 ريال، ودعم تحفيزي كلّ 6 أشهر بمبلغ 3 آلاف ريال.

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