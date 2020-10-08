«سكني» يكشف أعداد الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالرياض

تواصل- واس:

تجاوز متوسط حجوزات مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص في الرياض أكثر من 61% من إجمالي الوحدات المتاحة للحجز الإلكتروني عبر تطبيق وموقع سكني على الرابطsakani.housing.sa، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري 2020، وفق إجراءات سهلة وميسرة وسريعة، استمراراً لجهود البرنامج لخدمة جميع الأسر الراغبة بالاستفادة من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة.

وبيّن برنامج “سكني” بأن مشاريع مدينة الرياض للوحدات تحت الإنشاء توفر نحو 23 ألف وحدة سكنية ذات نماذج متنوعة تشمل الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية وبمساحات مناسبة وبتطبيق أفضل معايير الجودة واعتماد تقنيات وأساليب البناء الحديثة في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها لمواكبة التطوّر في القطاع السكني، ولضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وأسعار تنافسية، سعياً إلى تسريع معدل ضخّ الوحدات السكنية وتسريع التملّك.

ولفت البرنامج النظر إلى أن المشاريع السكنية توفر بيئة متكاملة من حيث الخدمات مما يسهم في توفير أسلوب حياة مثالي للأسر السعودية إضافة إلى تملك المسكن، وتوفير عدة عناصر أساسية متكاملة من حيث المرافق والتخطيط العمراني والخدمات المختلفة تتضمن الحدائق وأماكن الترفيه والتعليم والصحة وغيرها.

وتتوزع المشاريع التي توفرها الوزارة عبر منصة سكني للوحدات تحت الإنشاء في جميع مناطق ومدن المملكة، حيث وفرت الوزارة حتى الآن 82 مشروعاً تشمل أكثر من 132 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق ومدن المملكة، بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة.

وتتميز مشاريع وزارة الإسكان للوحدات تحت الإنشاء بشموليتها الجغرافية التي تغطي جميع مناطق المملكة وتخدم معظم المدن بهدف الوصول للمستفيدين وتيسير التملك للباحثين عن السكن بأجود الحلول السكنية، وتوفير كل السبل التي تسهل توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية تراعي في جميع جوانبها راحة المستفيدين وأن ينعموا ببيئة سكنية مناسبة تلبي جميع احتياجاتهم الأساسية والكمالية بطابع أسلوب حياة راقي ومريح وجذاب.

وتسعى الوزارة إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان، عبر تبني العديد من البرامج والمبادرات مراعية أهمية أن يعيش المجتمع في بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتحقيق الأمان ضمن بيئة اجتماعية ممتعة تتماشى مع إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في (السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز).