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بتداولات بلغت 11 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا وهذه الشركات الأكثر نشاطًا

بتداولات بلغت 11 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا وهذه الشركات الأكثر نشاطًا
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تواصل – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 53.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8412.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 436 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, المواساة, الخليجية العامة, سلامة, وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة, البحر الأحمر, جبل عمر, تكوين, وساسكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.19% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، معدنية, زين السعودية, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, معدنية, أمانة للتأمين, الأسماك، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 32.77 نقطة ليقفل عند مستوى 15000.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 504 آلاف سهم تقاسمتها 1358 صفقة.

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