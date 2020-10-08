الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. وزير النقل يُعلن استهداف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة بالقطاع

بالفيديو.. وزير النقل يُعلن استهداف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة بالقطاع
0

تواصل – فريق التحرير

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر استهداف الوزارة لتوطين أكثر من 45 ألف وظيفة بقطاع النقل، وذلك عقب توقيع اتفاقياتبرنامج دعم العمل الحر في مجال النقل الموجه بالتعاون مع عدة جهات حكومية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية.

من جانبه، قال “الجاسر” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “سعدت بتوقيع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه،للمساهمة في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات”.

فيما بيّن وزير النقل أن الاتفاقية تستهدف توفير وظائف مباشرة للمواطنين، واستدامة العمل بمجال توجيه المركبات والعمل على توفير مصادر دخل دائمة للعاملين بالمجال، مشيرًا إلى أن أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة يعملون بمجال تطبيقات توجيه المركبات، حيث تعمل الوزارة على توطين هذه المهنة في المرحلة المقبلة بالكامل ليستفيد منها المواطنين.

 

 

مواد ذات صلة

«النقل» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل والشروط

«النقل» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل والشروط

«النقل» تفتتح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

«النقل» تفتتح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

«النقل»: المملكة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية «الاهتزازات التحذيرية»

«النقل»: المملكة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية «الاهتزازات التحذيرية»

«النقل»: 4 مبادرات رفعت السلامة المرورية على الطرق بنسبة 57%

«النقل»: 4 مبادرات رفعت السلامة المرورية على الطرق بنسبة 57%

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة