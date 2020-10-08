بالفيديو.. وزير النقل يُعلن استهداف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة بالقطاع

تواصل – فريق التحرير

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر استهداف الوزارة لتوطين أكثر من 45 ألف وظيفة بقطاع النقل، وذلك عقب توقيع اتفاقياتبرنامج دعم العمل الحر في مجال النقل الموجه بالتعاون مع عدة جهات حكومية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية.

من جانبه، قال “الجاسر” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “سعدت بتوقيع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه،للمساهمة في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات”.

فيما بيّن وزير النقل أن الاتفاقية تستهدف توفير وظائف مباشرة للمواطنين، واستدامة العمل بمجال توجيه المركبات والعمل على توفير مصادر دخل دائمة للعاملين بالمجال، مشيرًا إلى أن أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة يعملون بمجال تطبيقات توجيه المركبات، حيث تعمل الوزارة على توطين هذه المهنة في المرحلة المقبلة بالكامل ليستفيد منها المواطنين.