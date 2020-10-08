“صحة الباحة” تكشف حقيقة شراء ذوي مريض مستلزمات طبية لعلاجه

تواصل – فريق التحرير :

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بالباحة، بياناً كشف فيه حقيقة ما تم تداوله حول قيام ذوي مريض في مستشفى الملك فهد بالباحة، بشراء مستلزمات طبية.

وقالت صحة الباحة: “إن المريض يعاني من إصابات ناتجة عن حادث مروري تسبب بضرر للحبل الشوكي نتيجة لكسر في فقرات الظهر مع إصابة بالبطن وتم إجراء جراحة عاجلة للبطن أظهرت وجود إصابات وتمزقات بالأمعاء جراء الحادث تم معالجتها جراحيا.

وأوضحت أن جميع ما تم تقديمه يعد وفق البروتوكول والسياسات الطبية المتبعة.

وأضافت أنه يتم عمل الإحالات للمراكز المتخصصة وفق الرأي الطبي المعتمد مع الإفادة بأنه تم إرسال عدة إحالات وجاءت الردود بالرفض من جميع المستشفيات.

وأشارت صحة الباحة إلى أن ما أثير في الخبر المتداول عن شراء ذوي المريض لبعض المستلزمات الطبية” غير صحية إطلاقا ولم يطلب منهم شيء من هذا القبيل” حيث أن جميع ما يحتاجه هذا المريض متوفر في المستشفى وفي مستودعات التموين الطبي في صحة الباحة.