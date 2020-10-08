الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

علماء يعثرون على مفاجأة عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مُدمِّرة

علماء يعثرون على مفاجأة عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مُدمِّرة
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة إيطالية حديثة عن خلايا دماغية محفوظة بشكل جيد ضمن بقايا شاب لقي حتفه في ثوران بركان جبل فيزوف منذ ما يقارب الألفي عام.

واكتشفت الخلايا الدماغية على هيئة زجاجية في موقع “هركولانيوم” الأثري، وهي مدينة رومانية قديمة غارقة تحت الرماد البركاني بعد انفجر بركان جبل فيزوف القريب في عام 79 ميلادية.

وبحسب كبير مؤلفي الدراسة، بيير باولو بترون، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة نابولي فيديريكو الثاني، فإن دراسة الأنسجة الدماغية التي وجدت في هركولانيوم قد تنقذ الأرواح في المستقبل، مضيفا: “ستسمح لنا البيانات والمعلومات التي نحصل عليها من توضيح جوانب عديدة تتعلق بما حدث قبل ألفي عام خلال أشهر ثوران البركان” .

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن الضحية التي جرى فحص عيناتها تعود لرجل يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، اكتشفت رفاته في الستينيات مبعثرة على سرير خشبي ، وفقاً لسكاي نيوز .

ووفق العلماء فإن الحرارة الشديدة للثوران البركاني والتبريد السريع الذي تلاه، حولتا مادة الدماغ إلى أخرى زجاجية ، مما أدى إلى تجميد الهياكل العصبية وتركها سليمة.

ولفت فريق الباحثين الذين أنجزوا الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “بلوس ون” العلمية، إلى أن الانخفاض السريع في درجة الحرارة الذي شهدته أنسجة الدماغ الزجاجية، سمة فريدة للعمليات البركانية التي تحدث أثناء الثوران.

وتمكن العلماء من إثبات أن شظايا الزجاج السوداء كانت ذات يوم دماغا بشريا عن طريق تحديد بروتينات معينة موجودة عادة في أنسجة المخ، والتي لم تكن موجودة في الرماد المجاور.

مواد ذات صلة

مدني الطائف يعثر على جثة فتاة جرفها سيل «وادي العرج»

مدني الطائف يعثر على جثة فتاة جرفها سيل «وادي العرج»

شاهد..بركان «سينابونج» الإندونيسي يثور مجدداً ويهدد بنزوح الآلاف

شاهد..بركان «سينابونج» الإندونيسي يثور مجدداً ويهدد بنزوح الآلاف

مشهد يحبس الأنفاس.. بركان ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات في إندونيسيا (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. بركان ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات في إندونيسيا (فيديو)

توضيح رسمي بشأن المقطع المتداول لتصاعد أدخنة من كهف «أم جرسان» بالمدينة

توضيح رسمي بشأن المقطع المتداول لتصاعد أدخنة من كهف «أم جرسان» بالمدينة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة