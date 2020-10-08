علماء يعثرون على مفاجأة عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مُدمِّرة

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة إيطالية حديثة عن خلايا دماغية محفوظة بشكل جيد ضمن بقايا شاب لقي حتفه في ثوران بركان جبل فيزوف منذ ما يقارب الألفي عام.

واكتشفت الخلايا الدماغية على هيئة زجاجية في موقع “هركولانيوم” الأثري، وهي مدينة رومانية قديمة غارقة تحت الرماد البركاني بعد انفجر بركان جبل فيزوف القريب في عام 79 ميلادية.

وبحسب كبير مؤلفي الدراسة، بيير باولو بترون، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة نابولي فيديريكو الثاني، فإن دراسة الأنسجة الدماغية التي وجدت في هركولانيوم قد تنقذ الأرواح في المستقبل، مضيفا: “ستسمح لنا البيانات والمعلومات التي نحصل عليها من توضيح جوانب عديدة تتعلق بما حدث قبل ألفي عام خلال أشهر ثوران البركان” .

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن الضحية التي جرى فحص عيناتها تعود لرجل يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، اكتشفت رفاته في الستينيات مبعثرة على سرير خشبي ، وفقاً لسكاي نيوز .

ووفق العلماء فإن الحرارة الشديدة للثوران البركاني والتبريد السريع الذي تلاه، حولتا مادة الدماغ إلى أخرى زجاجية ، مما أدى إلى تجميد الهياكل العصبية وتركها سليمة.

ولفت فريق الباحثين الذين أنجزوا الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “بلوس ون” العلمية، إلى أن الانخفاض السريع في درجة الحرارة الذي شهدته أنسجة الدماغ الزجاجية، سمة فريدة للعمليات البركانية التي تحدث أثناء الثوران.

وتمكن العلماء من إثبات أن شظايا الزجاج السوداء كانت ذات يوم دماغا بشريا عن طريق تحديد بروتينات معينة موجودة عادة في أنسجة المخ، والتي لم تكن موجودة في الرماد المجاور.