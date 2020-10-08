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أخصائية تغذية تكشف عن أفضل مشروب للوقاية من أمراض القلب

أخصائية تغذية تكشف عن أفضل مشروب للوقاية من أمراض القلب
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تواصل – وكالات:

تعد أمراض القلب من أهم أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويمكن تجنب هذه الأمراض والتخفيف من تبعاتها عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وإلى جانب الإجراءات الأساسية السابقة، يقول الخبراء إن بالإمكان تجنب أمراض القلب القاتلة من خلال إضافة مشروب معين إلى روتين إفطارك اليومي.

ويمكن أن يكون مفتاح الوقاية من أمراض القلب هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن – بما في ذلك خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات كل يوم، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لكن يمكنك زيادة متوسط العمر المتوقع عن طريق شرب القهوة بانتظام.

وتعد القهوة من أفضل المشروبات لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقاً لأخصائية التغذية ألينا بيتري، مضيفة أن من يشربون القهوة على وجه الخصوص، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وحتى بعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى أمراض الدماغ، مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

وكشفت الدراسات أن شرب ما بين كوبين و3 أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالي 20%، كما يرتبط شرب القهوة بانتظام بانخفاض احتمال الوفيات المبكرة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

لكن لدى بعض الأشخاص رد فعل سلبي تجاه الكميات الكبيرة من الكافيين، ويجب عليهم تجنب إضافة المزيد من القهوة إلى نظامهم الغذائي، إذا كانوا بالفعل يشعرون بالقلق بشكل خاص أو يعانون من اضطرابات في المعدة.

كما يعد اللبن الزبادي قليل الدسم جزءاً من النظام الغذائي الصحي للقلب، وينصح الأطباء أيضاً بممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتخلص من البدانة التي ترتبط بأمراض القلب والسكري والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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