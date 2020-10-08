رئاسة شؤون الحرمين تعلن عن وظائف شاغرة بالمرتبة (١٣) و (١٤)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن وظيفتين شاغرتين بالمراتب العليا على المرتبة الرابعة عشرة بمسمى “مدير عام التشغيل والصيانة، والمرتبة الثالثة عشرة بمسمى “مدير عام الدراسات والمشاريع”، وذلك عن طريق نقل الخدمات.

ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالي ة: (أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، اجتياز المقابلة الشخصية).