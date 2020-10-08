رئاسة شؤون الحرمين تعلن عن وظائف شاغرة بالمرتبة (١٣) و (١٤)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن وظيفتين شاغرتين بالمراتب العليا على المرتبة الرابعة عشرة بمسمى “مدير عام التشغيل والصيانة، والمرتبة الثالثة عشرة بمسمى “مدير عام الدراسات والمشاريع”، وذلك عن طريق نقل الخدمات.
ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية: (أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، اجتياز المقابلة الشخصية).
ويكون التقديم من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط (WWW.gph.gov.sa)،علما أن التقديم يبدأ من تاريخ 24-02-1442هـ إلى 28-02-1442هـ
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