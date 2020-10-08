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مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ «مشعل الأحمد الصباح» ولياً للعهد

مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ «مشعل الأحمد الصباح» ولياً للعهد
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تواصل – وكالات:

بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في جلسة خاصة.

وجاءت نتيجة التصويت على المبايعة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: “نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليا للعهد”.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح صرح أمس الأربعاء بأن أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

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