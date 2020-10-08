قطاع الأطعمة والمشروبات يتصدر.. 255 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال 10 أشهر

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سجلت مبيعات عمليات نقاط البيع نحو 9.03 مليارات ريال، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر مقابل 7.68 مليارات ريال خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر بارتفاع 17.6%.

فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لمبيعات نقاط البيع العام الحالي حتى 3 أكتوبر 255.23 مليار ريال.، وذلك بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع بـ12.6%، لتبلغ 75.43 مليون عملية، مقابل 67 مليون عملية في الأسبوع السابق. وتركزت المبيعات في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.57 مليار ريال، من خلال تنفيذ 19.77 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بقيمة 1.1 مليار ريال عبر تنفيذ 21.26 مليون عملية.

فيما تصدرت مدينة الرياض المدن بمبيعات نقاط البيع؛ بقيمة 2.86 مليار ريال عبر تنفيذ 22.28 مليون عملية، تليها جدة بـ1.43 مليار ريال من خلال 10.33 ملايين عملية. وبلغت الحصيلة الإجمالية لمبيعات نقاط البيع في العام الحالي حتى نهاية 3 أكتوبر 255.23 مليار ريال، بزيادة نسبتها 21% عن قيمتها في الفترة المماثلة من 2019، والبالغة 210.93 مليار ريال.

وكان أعلى الإنفاق بالمملكة منذ بداية العام حتى تاريخه ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 46.52 مليار ريال، بزيادة 69.7% عن الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 27.41 مليار ريال. وارتفعت العمليات المنفذة 69.7% إلى 1.91 مليار عملية، مقابل 1.12 مليار عملية في 2019 حتى تاريخ 3 أكتوبر.