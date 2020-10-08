الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزكاة والدخل»: أكثر من 8 آلاف طلب تسجيل مبايعة عقارية خلال الـ3 أيام الماضية

«الزكاة والدخل»: أكثر من 8 آلاف طلب تسجيل مبايعة عقارية خلال الـ3 أيام الماضية
0

تواصل – فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع فَرض ضريبة التصرفات العقارية، بلغ مستوى قياسياً في أيام قليلة تجاوز 8,286 طلبا على مستوى مناطق ومدن المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بين مدن المملكة ومحافظاتها من حيث عدد الطلبات التي تم تسجيلها بـ 234 طلبا، تليها محافظة جدة بـ 104 طلبات.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمكن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للأنظمة التقنية والرقمنة الأستاذ حجر البدراني: إن إطلاق خدمة ضريبة التصرفات العقارية يأتي استمراراً لجهود التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، في سبيل تحسين جودة خدماتها للمكلفين بالأنظمة الضريبية في المملكة، وتمكينهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تعرّف بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية، التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل»: 8 آلاف طلب تسجيل مبايعة بضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام

«الزكاة والدخل»: 8 آلاف طلب تسجيل مبايعة بضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

«الزكاة والدخل»: تمديد فترة الاستفادة من مبادرة «الإعفاء من الغرامات المالية» حتى 31 ديسمبر

«الزكاة والدخل»: تمديد فترة الاستفادة من مبادرة «الإعفاء من الغرامات المالية» حتى 31 ديسمبر

«الزكاة والدخل»: لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في «ضريبة التصرفات العقارية»

«الزكاة والدخل»: لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في «ضريبة التصرفات العقارية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>