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خبراء يكشفون مدى إمكانية انتقال «كورونا» عبر نظام التدفئة في الشتاء

خبراء يكشفون مدى إمكانية انتقال «كورونا» عبر نظام التدفئة في الشتاء
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تواصل – وكالات:

كشف خبراء أنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من خلال نظام التدفئة في فصلي الخريف والشتاء.

وقال ريك مارتينيلو، المدير الطبي للوقاية من العدوى في مركز هيل نيو هيفين هليث الطبي: “على الرغم من حدوث عدد صغير من الحالات بسبب تدفق الهواء من نظام التدفئة، إلا أنها ليست طريقة شائعة للإصابة بفيروس كورونا. بشكل عام، فإن المخاطر منخفضة للغاية ولا يوجد قلق كبير حول انتشار الفيروس من خلال أنظمة التدفئة (والتبريد) القياسية.”

وأضاف: “من المحتمل أن يكون التخفيف والترشيح الذي يحدث أثناء إعادة تدوير الهواء كافيين على الأرجح لمنع انتشار الفيروس بهذه الطريقة التي من شأنها أن تشكل تهديدًا للناس”.

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