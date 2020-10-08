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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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