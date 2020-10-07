الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة النظر في العقوبات التبعية لجرائم «الرشوة»

تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة النظر في العقوبات التبعية لجرائم «الرشوة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة صدور موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام مكافحة الرشوة تتضمن تشكيل لجنة من 3 جهات لإعادة النظر في العقوبات التبعية لجرائم الرشوة، وفقا لصحيفة “المدينة“.

وتأتي هذه التعديلات على المادة 14 على النحو التالي: “يصدر وزير الداخلية – بناء على توصية لجنة تكون من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قرارا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية ، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة“.

كما تضمنت الموافقة على أن يراعى عند تسمية الجهات الحكومية لممثليها في اللجنة المنصوص عليها في النظام المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل يهدف ‘لى النظر الفوري في التبعيات المختلفة التي قد تلاحق المتورطين في الرشوة بعد انتهاء محكومياتهم، حيث كان النظر وفقا للنظام السابق يتم عن طريق مجلس الوزراء.

مواد ذات صلة

تعديل نظامي مكافحة الرشوة والتأمين ضد التعطل عن العمل على مائدة «الشورى»

تعديل نظامي مكافحة الرشوة والتأمين ضد التعطل عن العمل على مائدة «الشورى»

 ‏كيف يمكن الإبلاغ عن جرائم الرشوة .. «المباحث الإدارية» توضح ‫

 ‏كيف يمكن الإبلاغ عن جرائم الرشوة .. «المباحث الإدارية» توضح ‫

لجنة الشؤون الأمنية بالشورى توصي بتعديل نظام مكافحة الرشوة

لجنة الشؤون الأمنية بالشورى توصي بتعديل نظام مكافحة الرشوة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة