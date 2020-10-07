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«متحدث الحرمين» يوضح شرطاً مهماً لعودة الأطفال إلى الحرم المكي (فيديو)

«متحدث الحرمين» يوضح شرطاً مهماً لعودة الأطفال إلى الحرم المكي (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، أن من اشتراطات تصريح العمرة أن يكون عمر المتقدم بين 18 و65 عاماً، وذلك حرصا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وأوضح أن الاشتراطات والإجراءات خاضعه للتقييم المستمر، وعندما تنتفي هذه الأسباب التي دعت اليها سيتم السماح للأطفال بالعودة إلى الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن الوعي لدى الأطفال قد يكون أقل بكثير من غيرهم من ناحية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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