استشاري: 9 عوامل تسبب ارتفاع مخزون الحديد في الجسم

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أوضحك د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، أن مخزون الحديد أو (الفيريتين) هو البروتين الذي يخزن الحديد ليطلقه عند حاجة الجسم.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن من أسباب ارتفاع الحديد في الجسم ما يلي:

– السكري

– السمنة

– الالتهابات

– الروماتيزم

– فرط نشاط الغدة الدرقية

– بعض الأورام

– نقل الدم المتعدد

– تسمم الحديد

– أمراض الكبد

ونصح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، باستشارة الطبيب من أجل حل مشاكل نقص أو زيادة الحديد في الجسم.