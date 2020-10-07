الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري: 9 عوامل تسبب ارتفاع مخزون الحديد في الجسم

استشاري: 9 عوامل تسبب ارتفاع مخزون الحديد في الجسم
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحك د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، أن مخزون الحديد أو (الفيريتين) هو البروتين الذي يخزن الحديد ليطلقه عند حاجة الجسم.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن من أسباب ارتفاع الحديد في الجسم ما يلي:

– السكري

– السمنة

– الالتهابات

– الروماتيزم

– فرط نشاط الغدة الدرقية

– بعض الأورام

– نقل الدم المتعدد

– تسمم الحديد

– أمراض الكبد

ونصح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، باستشارة الطبيب من أجل حل مشاكل نقص أو زيادة الحديد في الجسم.

 

مواد ذات صلة

«استشاري»: 6 أسباب لارتفاع سكر الدم من النوع الأول

«استشاري»: 6 أسباب لارتفاع سكر الدم من النوع الأول

«استشاري» يحذر من خطر يهدد مرضى السكري

«استشاري» يحذر من خطر يهدد مرضى السكري

استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ«الصداع»

استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ«الصداع»

استشاري يحذر من الإفراط في تناول حبوب «فيتامين د»

استشاري يحذر من الإفراط في تناول حبوب «فيتامين د»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة