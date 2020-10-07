وظائف شاغرة بـ«الهيئة العامة للمنافسة».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة ، للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس ، للعمل في الهيئة بمدينة الرياض :
1 – مشرف إدارة المرافق :
– المؤهلات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، إدارة المشاريع , إدارة المنشأة , هندسة المنشأة او ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن سنتان في مجال إدارة المرافق او ما يشابهها
– المهارات:
- القدرة على القيام بمهمات متعددة بإطار زمني محدود
- لغة عربية وانجليزية ممتازة
- خبرة في أعمال البناء والصيانة وجميع جوانب عمليات المنشأة
2 – أمين لجنة الفصل :
– المؤهلات والخبرات:
- بكالوريس قانون ، شريعة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات، و يفضل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية
– المهارات :
- أن يتمتع بمهارات إدارية عالية
- إجادة الكتابة والتدقيق العربي
- إجادة اللغة الإنجليزية
- التعامل مع أجهزة الحاسب الألى باحترافية
- الإتصال الفعال و توصيل المعلومات للمتخصصين و لغير المتخصصين
– وأضافت الهيئة العامة للمنافسة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).