وظائف شاغرة بـ«الهيئة العامة للمنافسة».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة ، للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس ، للعمل في الهيئة بمدينة الرياض :

1 – مشرف إدارة المرافق :

– المؤهلات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، إدارة المشاريع , إدارة المنشأة , هندسة المنشأة او ما يعادلها

خبرة لا تقل عن سنتان في مجال إدارة المرافق او ما يشابهها

– المهارات:

القدرة على القيام بمهمات متعددة بإطار زمني محدود

لغة عربية وانجليزية ممتازة

خبرة في أعمال البناء والصيانة وجميع جوانب عمليات المنشأة

2 – أمين لجنة الفصل :

– المؤهلات والخبرات:

بكالوريس قانون ، شريعة.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات، و يفضل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي

خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية

– المهارات :

أن يتمتع بمهارات إدارية عالية

إجادة الكتابة والتدقيق العربي

إجادة اللغة الإنجليزية

التعامل مع أجهزة الحاسب الألى باحترافية

الإتصال الفعال و توصيل المعلومات للمتخصصين و لغير المتخصصين

– وأضافت الهيئة العامة للمنافسة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).