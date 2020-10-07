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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف شاغرة بـ«الهيئة العامة للمنافسة».. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ«الهيئة العامة للمنافسة».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة ، للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس ، للعمل في الهيئة بمدينة الرياض :

1 – مشرف إدارة المرافق :

– المؤهلات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، إدارة المشاريع , إدارة المنشأة , هندسة المنشأة او ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن سنتان في مجال إدارة المرافق او ما يشابهها

– المهارات:

  • القدرة على القيام بمهمات متعددة بإطار زمني محدود
  • لغة عربية وانجليزية ممتازة
  • خبرة في أعمال البناء والصيانة وجميع جوانب عمليات المنشأة

2 – أمين لجنة الفصل :

– المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريس قانون ، شريعة.
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات، و يفضل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية

– المهارات :

  • أن يتمتع بمهارات إدارية عالية
  • إجادة الكتابة والتدقيق العربي
  • إجادة اللغة الإنجليزية
  •  التعامل مع أجهزة الحاسب الألى باحترافية
  • الإتصال الفعال و توصيل المعلومات للمتخصصين و لغير المتخصصين

– وأضافت الهيئة العامة للمنافسة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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