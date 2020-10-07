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المرور يعلق على مقطع فيديو لـ«متهور»: المتضرر الأول قائد المركبة (فيديو)

المرور يعلق على مقطع فيديو لـ«متهور»: المتضرر الأول قائد المركبة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة التفحيط والتهور أثناء القيادة، حيث يستبب ذلك في تعريض قائد المركبة فضلا عن التسبب في أضرار للآخرين.

ونشر المرور، مقطع فيديو وثق من خلاله قيادة متهورة لأحد قائدي المركبات، وعلق عليها بقوله “المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي نتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن الطريق للجميع فلا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

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