روسيا.. انفجار ضخم بمستودع ذخيرة وإخلاء سكان 10 قرى (فيديو)

تواصل – وكالات:

اندلع عصر اليوم الأربعاء، حريق في مخزن للذخائر في منطقة ريازان الروسية مما أدى إلى احتراق المخزن الذي كان يحتوي على ذخائر مدفعية.

وذكر المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية في مدينة ريازان، أن النيران اشتعلت في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة ريازان، وأدت الرياح الشديدة إلى وصول الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية.

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق حتى الآن.

هذا وقررت السلطات الروسية، إخلاء سكان أكثر من عشر قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع للذخيرة.

وأفاد الجيش الروسي أن حريقا نشب في حقل قريب من مستودعات ذخيرة تابعة للجيش وامتدت النيران بسبب الرياح إلى المستودعات مما أسفر عن وقوع انفجارات, مؤكدًا إجلاء أفراد القوات والمدنيين من المكان ولم يُصب أحد في الموقع.

وأوضح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية أن القوات تُخلي أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات، فيما قال بيان صادر عن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية: “هناك 3 مروحيات من طراز “مي-8” تابعة لطيران الجيش للمنطقة العسكرية الغربية مجهزة بنظام الإطفاء “في إس أو-5″ على استعداد للتوجه إلى منطقة الحريق، وتم اتخاذ قرار بإشراك قطار إطفاء خاص تابع لوزارة الطوارئ في إطفاء الحريق”.

#روسياتخلي قرى بعد انفجارات في مستودع للذخيرة في جنوب شرق موسكوpic.twitter.com/t3FdEpGtct — قناة وصال (@Wesal_TV)October 7, 2020