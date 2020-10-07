الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الحقيل» يوضح أهداف الاشتراطات المحدثة لنشاطي الخياطة ومغاسل الملابس

«الحقيل» يوضح أهداف الاشتراطات المحدثة لنشاطي الخياطة ومغاسل الملابس
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الأهداف من وضع الاشتراطات المحدثة لنشاطي محال الخياطة ومغاسل الملابس التي اعتُمدت اليوم (الأربعاء)، وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” أن الأهداف تتمثل في التسهيل على المستثمرين و تحسين بيئة الأنشطة الداخلية وتسهيل الرقابة وزيادة الشفافية و تحسين المشهد الحضري.

وأشار إلى أن الأثر المتوقع يتمثل في زيادة حجم النشاط و رفع جودة الخدمات وتقليص الوقت والجهد و رفع جودة الحياة.

 

مواد ذات صلة

«الشؤون البلدية» تعتمد تحديث لائحة اشتراطات مغاسل الملابس ومشاغل الخياطة

«الشؤون البلدية» تعتمد تحديث لائحة اشتراطات مغاسل الملابس ومشاغل الخياطة

توجيه الأمانات والبلديات بالاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر الأمطار والسيول

توجيه الأمانات والبلديات بالاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر الأمطار والسيول

وزير الإسكان: متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال

وزير الإسكان: متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال

في 7 خطوات.. «الشؤون البلدية» توضح طريقة إصدار «رخصة بناء المستودعات الفورية»

في 7 خطوات.. «الشؤون البلدية» توضح طريقة إصدار «رخصة بناء المستودعات الفورية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة