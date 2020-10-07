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مسؤول بجامعة الملك عبدالعزيز يكشف سبب ازدحام الطالبات لتأدية الاختبارات (فيديو)

مسؤول بجامعة الملك عبدالعزيز يكشف سبب ازدحام الطالبات لتأدية الاختبارات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور عبدالله البارقي عميد معهد اللغة الانجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز، تفاصيل وسبب ازدحام الطالبات أمام بوابات جامعة لأداء الاختبارات حضورياً.

وقال البارقي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “كان لدينا اختبار نصفي في مادة الكتابة باللغة الإنجليزية ، وتم تحديد 5 فترات للطلاب والطالبات، لمنع الازدحام ولتوزيع الطلاب والطالبات”.

وأضاف الدكتور عبدالله البارقي، أما بالنسبة للفترة ما قبل الأخيرة الثالثة، كان هناك طالبات ممن هم غير مجدولات ممن افتقدوا الفترة الأولى والثانية وحاولوا الالتحاق بهذه الفترة فحصل نوع من التكتلات البشرية خارج نقاط الفحص البصري والحراري للطالبات.

يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز علقت أمس على مقطع الفيديو المتداول ويظهر اصطفاف الطالبات والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات النصفية في طابور طويل.

وأضافت الجامعة، في بيان لها أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني، إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطالبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم العمل بتسريع عملية الدخول من خلال عدة إجراءات على النحو التالي:

•إلغاء نقاط الفرز الخارجية.

•السماح بدخول الحرم الجامعي قبل الموعد بساعة.

•توزيعهم على القاعات وأخذ الفحوصات داخلها.

• إجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول.

 

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