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«أبل» تقرر طرح أحدث «آيفون» في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة “آبل”، أنها ستنظم نشاطاً تسويقياً جديداً في 13 أكتوبر الجاري، يتوقع الخبراء أن تعلن خلاله إطلاق هاتف ذكي جديد من نوع “آي فون” متوافق مع تقنية الجيل الخامس.

وسيُنقل النشاط بالكامل عبر الإنترنت في بث حيّ من مقر أبل في كوبرتينو بكاليفورنيا في العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجرياً على عادتها، لم تعطِ أبل سوى القليل من المعلومات عن هذا النشاط، لكن من المحتمل أن تكشف فيه النقاب عن هاتفها الجديد “آي فون 12” الذي قد تتوفر منه أكثر من نسخة، بينها التقليدية العادية وتلك المخصصة للمحترفين.

وسيكون الجهاز أول هاتف ذكي من أبل يتوافق مع شبكات الجيل الخامس، ذات سرعة الاتصال الفائقة بالإنترنت.

وتوقع الخبير دان آيفس من شركة “ودبوس سيكيوريتيز” أن يباع من الهاتف الجديد ما بين 75 مليون إلى 80 مليون وحدة.

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