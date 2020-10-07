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متحدث «شؤون الحرمين»: لم نرصد أي حالات «كورونا» بين المعتمرين.. وتعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميًا

متحدث «شؤون الحرمين»: لم نرصد أي حالات «كورونا» بين المعتمرين.. وتعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميًا
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وأشار “حيدر”، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا وذلك للتأكد من تعقيم كافة مرافق الحرم المكي بصورة سليمة.

وأكد متحدث شؤون الحرمين أنخطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي: “الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية”.

وأضاف: “قمنا بالتعاون مع وزارة الصحةبتجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه لا قدر الله أعراض أو اشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وفي اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية”.

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