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حتى لو بجرعات قليلة.. تناول «الأسبرين» بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل

حتى لو بجرعات قليلة.. تناول «الأسبرين» بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل
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تواصل – وكالات :

كشف علماء أن التناول المنتظم للأسبرين حتى بجرعات قليلة، يمكن أن يؤدي إلى تشكل أورام لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ووفقا لمجلة المعهد الوطني للسرطان في أمريكا، فقد درس الباحثون بيانات 16 ألف و700 شخص أمريكي، حيث تم تقسيمهم إلى مجموتين، تناولت إحداهما الأسبرين بجرعة 100 ملغ لمدة 4 سنوات و7 أشهر، بينما المجموعة الأخرى لم تتناول الأسبرين مطلقا ، بحسب سبوتنيك .

وأشار العلماء إلى أن جميع الأشخاص ضمن المجموعتين كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية الدراسة.

ورصد العلماء، في نهاية الدراسة، 981 حالة لتطور الخلايا الخبيثة بين المشاركين الذين تناولوا الأسبرين. بينما كان عدد الأشخاص في المجموعة الثانية 952 شخصا.

وخلص العلماء إلى أن تناول الأسبرين بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

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