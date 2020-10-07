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تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع
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تواصل – فريق التحرير

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الهيئة الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع؛ إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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