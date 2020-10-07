مصادر: «صندوق الاستثمارات» يبحث شراء حصة في «مجموعة اللولو» الإماراتية

تواصل – فريق التحرير:

قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات في مرحلة مبكرة لشراء حصة في مجموعة اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن وكالة “رويترز”، أن المحادثات تجري مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي الذي أسس اللولو ومقرها الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في منطقة الخليج.

وقال أحد المصدرين إن المناقشات بين الصندوق واللولو بدأت منذ ما يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها إذ أن المحادثات في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستقود إلى عملية نهائية.