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بالصور.. «السديس» يدشن «الروبوت الذكي» بخاصية الإنذار المبكر لتعقيم «الحرمين»

بالصور.. «السديس» يدشن «الروبوت الذكي» بخاصية الإنذار المبكر لتعقيم «الحرمين»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، الروبوت الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وحاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

وبيّن أن إطلاق الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والحد من انتشار وباء كورونا، ويقوم الروبوت على التعقيم الداخلي في 6 مستويات من تأثير التعقيم، مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي، كما يقوم بتحليل متطلبات التعقيم بذكاء لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة، بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي ويسع الجهاز (23.8) لتر، ويقدر حجم الرش بـ2 لتر/الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، وحصل جهاز الروبوت الذكي على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

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