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بالصور.. «إيرباص» تكشف عن أحدث طائراتها لرجال الأعمال

بالصور.. «إيرباص» تكشف عن أحدث طائراتها لرجال الأعمال
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تواصل – وكالات :

أطلقت شركة ”إيرباص“ أحدث طائراتها لفئة رجال الأعمال واسمها ”سوانكي A220 بيزنس جيت“ (Swanky A220 Business Jet)، المعتمدة على لغة طائرات ( Airbus A220).

طائرة استثنائية

وتوصف طائرة (A220) أنها طائرة استثنائية لشركات الطيران، مع احتراق منخفض للوقود، ومدى مذهل، وضوضاء منخفضة، وسيتم تطبيق كل هذه المعايير على الطائرة الجديدة.

وقالت الشركة إن الطائرة الجديدة ستتمكن من شغل نفس مكان وقوف السيارات والإقلاع من نفس المطارات مثل الطائرات المنافسة، ولكن مع ثلث مساحة المقصورة فقط، وكل ذلك مع تكاليف تشغيل أقل بمقدار الثلث.

ومقارنة بالطائرات الأخرى في فئتها، ستتميز الطائرة بخفض الضوضاء بنسبة 50٪ وحرق الوقود بنسبة 25٪، وستحتوي الطائرة على إجمالي 785 قدما مربعا من المساحة الأرضية موزعة على 6 مناطق معيشة لكبار الشخصيات.

18 ضيفا

ستسمح المقصورة لما يصل إلى 18 ضيفا بالعمل وتناول الطعام والاسترخاء وفقا لتقديرهم، وذلك بفضل تنوع المقصورة. وكنقطة مقارنة، فإن نسخة الطائرة الخاصة بالركاب يمكنها أن تتسع إلى 120 شخصا.

بدوره قال بينوا ديفورج، رئيس مجموعة طائرة ACJ في إيرباص: ”تجمع الطائرة بين النطاق العابر للقارات، ومساحة شخصية لا مثيل لها، وراحة لجميع الركاب، هذه المنصة التكنولوجية الأحدث في الطائرات، تقدم خدمات اقتصادية لا يمكن منافستها في السوق، وجودة لا مثيل لها“.

وتابع: ”بناء على جاذبيتها، نرى طلبا واعدا لهذه الطائرة في سوق طائرات رجال الأعمال المتنامي“.

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