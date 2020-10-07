لحملة البكالوريوس.. «STC» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التفكير التصميمي (عدد وظيفتين)
– مشرف التفكير التصميمي.
وكشفت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .