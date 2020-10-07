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طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات «آيفون» دون حذفها

طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات «آيفون» دون حذفها
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تواصل – فريق التحرير:

مع التحديث لنظام تشغيل هواتف آيفون ، لديك الآن مكتبة تطبيقات تمنحك إمكانية تخزين جميع التطبيقات التي تم تنزيلها، ويضيف لك التحديث ميزات جديدة تتيح إعادة تنظيم شاشة آيفون.

كبداية، لديك الآن مكتبة تطبيقات دائمة إذا قمت بالتمرير إلى يمين الشاشة الرئيسية، وهذا هو المكان الذي يتم فيه تخزين جميع تطبيقاتك، ويتم تنظيمها تلقائياً في فئات خاصة بها، لذلك إذا كان لديك أي تطبيقات على صفحات مخفية على الشاشة الرئيسية، فستظل مرئية في مكتبة التطبيقات الخاصة بك.

وإخفاء صفحة الشاشة الرئيسية أمر بسيط، أولاً، تأكد من تخزين أي تطبيقات تريد إخفاءها على صفحة الشاشة الرئيسية التي تريد إخفاءها أيضاً، ثم اضغط بإصبعك على الشاشة الرئيسية حتى تبدأ أيقونات التطبيق في الاهتزاز.

بعد ذلك، انقر فوق الفقاعة التي تحتوي على نقاط بداخلها أسفل الشاشة، سينقلك هذا إلى عرض الشاشة الرئيسية الذي يتيح لك إخفاء الصفحات الفردية عن طريق إلغاء تحديدها، وبمجرد الانتهاء، ما عليك سوى النقر فوق تم في الزاوية اليمنى العليا.

لم تختف هذه الصفحات إلى الأبد، ويتم الاحتفاظ بها تماماً حتى المرة التالية التي تريد فيها إظهارها، وبالطبع يمكنك أيضاً تركها مخفية إلى الأبد.

يمكنك الآن إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشتك الرئيسية، باستخدام لوحة الشاشة الرئيسية الموجودة في أقصى اليسار، ويتضمن ذلك أدوات لتتبع مقاييس لياقتك، وإظهار الملاحظات أو مواعيد التقويم، ومعلومات حول الأخبار أو الطقس، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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