الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الروبوت السمكة».. تقنية ثورية جديدة لإيصال الأدوية داخل جسم الإنسان

«الروبوت السمكة».. تقنية ثورية جديدة لإيصال الأدوية داخل جسم الإنسان
0

تواصل – وكالات :

يُطور فريق من الباحثين بمعهد ”ماكس بلانك“ للأنظمة الذكية في ألمانيا، مشروع روبوت مجهري يملك القدرة على السباحة، وتأتي طاقته من خلية شمسية مع بطارية متكاملة.

ووفقا للباحثين، فإن تعريض ”الروبوت السمكة“، كما يوصف، لنحو 30 ثانية فقط من الضوء يمكن أن يمنحه نصف ساعة إضافية من الطاقة.

وسعت مجموعةٌ من باحثي معهد ”ماكس بلانك“ في شتوتغارت بألمانيا إلى تجهيز روبوتات صغيرة بخلايا كهروضوئية، لكن الجديد في هذا الابتكار هو قدرة الروبوت على تخزين طاقة في بطاريته يستطيع من خلالها السباحة في الظلام الدامس في وقت لاحق.

وبحسب تقرير موقع innovationorigins المعني بتتبع أخبار الابتكارات الجديدة، يعد استخدام روبوت السباحة المجهري في توصيل الدواء إلى المكان المناسب داخل جسم الإنسان، أو في التكنولوجيا البيئية مثل تنقية المياه، من بين أهم المجالات المحتمل تطبيقها فيها ، وفقاً لموقع إرم نيوز .

وذكر التقرير أن روبوت السباحة microswimmer يبلغ طوله نحو 3 ميكرومتر (0. 003 ملليمتر)، كما أنه لا يُرى بالعين المجردة، ويتكون من مركب كيميائي من عنصري الكربون والنيتروجين القادرين على امتصاص وتحويل الضوء، وعندما يتعرض للضوء يتم إنتاج الإلكترونات وتتشكل ثقوب صغيرة يمكنها تخزين الإلكترونات كلما احتاج الروبوت إليها في مرحلة لاحقة.

وأوضح التقرير أن الباحثين طوروا ثلاثة أنواع مختلفة من الروبوت، بمواد مُصنعة من الذهب والبلاتين والسيليكون، فيما أثبت الروبوت المُصنّع من البلاتين العمل بشكل أفضل في المياه النقية والكحولية، وكذلك في ضوء الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي، وكان الروبوت ”الذهبي“ ذا أداء أفضل في سائل بيروكسيد الهيدروجين.

مواد ذات صلة

خبراء يوضحون العلاقة بين تناول «الأرز» وظهور «حب الشباب»

خبراء يوضحون العلاقة بين تناول «الأرز» وظهور «حب الشباب»

«نزار باهبري» يوضح سبب تأخر علاجه من «كورونا».. ويقدم نصيحة مهمة

«نزار باهبري» يوضح سبب تأخر علاجه من «كورونا».. ويقدم نصيحة مهمة

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج.. و«الصحة» توضح الشروط

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج.. و«الصحة» توضح الشروط

تطوير يد روبوتية تساعد في تشخيص الأمراض وعلاج المرضى

تطوير يد روبوتية تساعد في تشخيص الأمراض وعلاج المرضى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة