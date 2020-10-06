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غدا.. انتهاء مهلة رفع وتحديث بيانات منسوبي المساجد

غدا.. انتهاء مهلة رفع وتحديث بيانات منسوبي المساجد
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية يوم غد الخميس.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن للمستفيدين التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أنهت تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لـ29285 من منسوبي المساجد (خطيب ــ إمام ــ مؤذن ــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال اليومين الماضيين منذ بدء التحديث للبيانات في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقاً لـرؤية المملكة 2030.

وبناء على تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية موجه لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة لمنسوبي المساجد , فقد حُددت خمسة أيام بدأت الأحد الماضي لرفع البيانات وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.

 

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